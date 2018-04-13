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МЧС предупреждает, что на Кубани можно ожидать заморозки
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МЧС предупреждает, что на Кубани можно ожидать заморозки 

АиФ-Кубань 1 час назад
Фото: АиФ-Кубань
В Краснодарском крае в ночные и утренние часы 14-16 апреля местами ожидаются заморозки в воздухе от -1 до -3°С.
В связи с понижением температуры повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур — цветков и завязей плодовых косточковых и семечковых культур и теплолюбивых растений. Специалисты рекомендуют предпринять меры по защите насаждений. Для этого необходимо укрыть их полимерной пленкой, нетканым материалом или соломой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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