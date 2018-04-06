Весна в Хабаровский край пришла раньше положенного срока

Ведущий специалист отдела долгосрочных прогнозов Хабаровского гидрометцентра Людмила Игнатенко рассказала корреспонденту ИА « Хабаровский край сегодня», скоро ли потеплеет на улице и какими будут апрель и май в Хабаровском крае.

— Ушел в историю март с его циклонами и циклончиками, которые посыпали обновляющуюся землю где-то снегом, где-то мокрым снегом, а на юге и дождём. Кстати, в Хабаровске первый дождь этой весной зафиксирован 30 марта, как и в 2016 году. Самый ранний в первой декаде марта отмечался 1 марта 1966 года. В 2008 году первый дождь в Хабаровске прошёл 13 марта.

К началу апреля весна перешла ещё один этап своего развития. Среднесуточная температура воздуха в Хабаровске перешла через ноль, что раньше положенного по норме на 5-8 дней.

Апрель-шутник

Теперь на дворе апрель, по-настоящему весенний месяц. Очень капризный и самый ветреный месяц. Ночные температуры местами были слабо положительными. Днём воздух в первые два дня апреля прогревался в южной половине края до 12-17 градусов тепла, а в Хабаровске максимальная температура воздуха 2 апреля подскочила почти до 16 градусов тепла, что выше нормы на 8 градусов. Появилась зелёная травка, распушилась верба. Но всё тут же переменилось.

Циклон за циклоном

«Апрель шутник, баловник» — так ласково называют в народе этот месяц. После яркого тепла в середине первой пятидневки апреля по территории края прошел более серьёзный циклон. В южных районах облачные массивы пролились дождём, севернее мокрым снегом и снегом. Усилился ветер, местами до 18-25 м/с. А на побережье Татарского пролива порывы достигли 28 м/с. Кое-где увеличилась высота снежного покрова, а на юге края прошедший дождь практически уничтожил остатки снега.

По информации на 3 апреля, на юге края снег сошёл практически совсем, оставаясь только в горах на востоке, в глубоких оврагах, у северных стен зданий и в лесных массивах. В центральных районах высота снежного покрова очень разнообразна: от 3-10 см, до 13-30 см.

Фото: ИА Хабаровский край сегодня

На севере края высота снежного покрова местами достигает 40-90 см. В тыл уходящему циклону пришла более холодная воздушная масса. Минимальная температура даже на юге края опустились до отрицательных значений, 3-8 град мороза. А днём столбик термометра скатился до 1-7 градусов тепла, ветер 17-22 м/с. Хотя такое в апреле не редкость.

История помнит годы, когда в апреле ночная температура понижалась до минус 15 градусов. Даже в мае в ночные часы бывает понижение температуры в Хабаровске до 4 градусов мороза.

Метели в апреле

Синоптики предполагают, что во второй декаде апреля через территорию края сместится ещё один холодный циклон и, скорее всего, не последний в этом месяце. Дневная температура до конца первой декады на юге края будет в пределах 3-10 градусов тепла, в остальное время преимущественно в пределах + 6-12, повышаясь в отдельные дни до +12-17. А в некоторые дни третьей декады не исключено повышение дневных температур до 20-23 градусов тепла.

На севере края температура днём будет расти от 0-5 градусов мороза до 0…+7 тепла. Ночная температура на юге края до конца первой декады будет в пределах 0…-7 градусов, в остальное время преимущественно около нуля, повышаясь в конце месяца до +6…+11 градусов. На остальной территории в первой декаде -10…-17 мороза, в остальное время 0…-7. В зоне фронтальных разделов в отдельные дни месяца предполагаются осадки в виде дождя, иногда в виде мокрого снега и снега. В апреле ещё не исключены метели, кратковременные, но ощутимые.

Грозы в апреле

Наряду с таким явлением как метель, в апреле активно развивается грозовая деятельность. Появляются мощные облака, которые называются облаками вертикального развития. Апрельские грозы обычно короткие. По статистике первая гроза в Хабаровск отмечена 26 марта 1971 года.

В среднем в апреле в Хабаровске бывает один день с грозой. А самая ранняя гроза на территории края зафиксирована в 1937 году 23 марта в Бикине . А еще именно на апрель наложена очень ответственная миссия — освободить большинство рек ото льда.

Ледоход

Средняя дата вскрытия Амура у Хабаровска 21-22 апреля. В связи с волной тепла в начале месяца и активным таянием снега немного раньше положенного срока заволновались реки, но заток холода после прохождения циклона несколько успокаивает процесс. На реках наблюдаются повышение уровней воды. Граница ледохода на р. Уссури пролегает на 3 апреля ниже Лесозаводска . Вскрытие южных рек проходит спокойно без выхода воды на пойму. Да и там, где реки ещё не вскрываются, вдоль берегов появились закраины и промоины. Толщина льда на Амуре у Хабаровска составляет 70-100 см. По прогнозу синоптиков, вскрытие Амура у Хабаровска предполагается на 3-5 дней раньше срока.

Май — макушка весны

Май это уже господство весны, её цветение. Погода в мае также не отличается постоянством. В этом месяце в Хабаровском крае случаются заморозки.

Предстоящий май по температурному режиму предполагается в пределах нормы. Ночная температура положительная, не исключено местами понижение температуры, в отдельные ночи в первой декаде мая до нуля.

Ночная температура в большинстве районов края в первой половине месяца ожидается преимущественно 0…+7 градусов, на севере края 0…-5 мороза. Во второй половине мая предполагается повышение ночных температур до +5…+10, на севере края — до 0…+5 градусов.

Днём в первой половине месяца будут преобладать температуры в пределах 13…+19 тепла, на севере +5…+10, во второй половине мая днем потеплеет до 17-22 градусов, в отдельные дни — до 25 градусов тепла.

На севере края днём будет преимущественно +5…+12, с повышением на континентальных станциях в отдельные дни до 17-22 градусов тепла.

Дожди, дожди

Широтный перенос воздушных масс, более активное развитие облачности определяет режим осадков. В предстоящем мае дожди ожидаются в пределах нормы, местами больше обычного. В это время увеличивается количество гроз и их продолжительность. В среднем в майском Хабаровске бывает 2-4 дня с грозой, в отдельные годы — 5-6 грозовых дней, рекордные 7 грозовых дней были в 1994 году.

Концом весны принято считать переход среднесуточной температуры воздуха через +15 градусов. Для Хабаровска это начало июня.

Весна — период не очень продолжительный и составляет для Хабаровска в среднем 10 недель. Конечно, весны бывают и очень ранними, как например, в 1959 году, когда устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха произошёл на 21 день раньше положенного срока. Ранней и очень активной можно считать весну 2008 года.

В этом году весна только началась. Время покажет, какой она будет на самом деле. А прогноз — это научно обоснованное предположение о предстоящей погоде, — рассказали в Хабаровском гидрометцентре.