Ещё
Потепления в Хабаровском крае на выходных ждать не стоит
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Потепления в Хабаровском крае на выходных ждать не стоит 

Хабаровский край сегодня 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
На Хабаровский край до сих пор оказывает влияние ушедший в сторону Камчатки циклон. Синоптики предупреждают, что тепло не придёт ни на выходных, ни на следующей неделе. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— У данного циклона довольно большая площадь влияния, сейчас особенно северные районы остались под его облачными массивами. Поэтому в выходные здесь ожидается сильный снег и метель, это касается Тугуро-Чумиканского и Аяно-Маяского районов, — объяснила корреспонденту агентства начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского гидрометцентра Галина Брынцева.
Ночью температурный фон по краю составит -4…-10°C, с холодными местами в горах до -20 градусов. Днем же +3 …+9°C на юге края и 0…+6°C в центральных и северных частях.
В Хабаровске в воскресенье синоптики прогнозируют дождь и мокрый снег. Ночью столбик термометра опустится до -3…-5°C, днем — до +6°C. В субботу будет без осадков, порывы ветра составят 3-8 м/с, температура значительно отличаться не будет.
— Мы отмечаем это похолодание также в связи с тем, что сейчас происходит заток якутского холода. По температуре пока идём ниже нормы на 2-3 градуса. На следующей неделе какого-то значительного потепления не ожидается, — завершила Галина Брынцева.
О том, какой будет погода в Хабаровском крае в апреле и мае ИА «Хабаровский край сегодня» ранее рассказали синоптики.
Хабаровский край сегодня: последние новости
Весна в Хабаровский край пришла раньше положенного срока Драматичные кадры спасения собаки в Хабаровске попали в Сеть Ванинским иеговистам не удалось скрыть имущество от прокуратуры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Взрыв Крымского моста, скандал на НТВ и другие события дня84
МИД РФ пообещал жесткий ответ на санкции США316
Аваков рассказал о подготовке к захвату Донбасса369
Лоза отреагировал на «злобных россиян» Козловского119
Стало известно, почему семью Нетребко выгнали из театра39
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире Компании
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение