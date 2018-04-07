Пушков сравнил новые санкции США с ветрами ледяной войны

По его словам, новые санкции США являются реализацией «кремлевского списка».

"И это — вслед за высылкой 60 дипломатов и закрытием консульства. Такого и в разгар «холодной войны» не было. Это уже ветры ледяной войны. И в США на этом, скорее всего, не остановятся", — заявил Пушков.