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Пушков сравнил новые санкции США с ветрами ледяной войны
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Пушков сравнил новые санкции США с ветрами ледяной войны 

Газета.Ru 30 минут назад
Член Совета Федерации Алексей Пушков сравнил очередные антироссийские санкции США с «ветрами ледяной войны» и заметил, что Вашингтон на этом не остановится. Об этом политик написал в твиттере.
По его словам, новые санкции США являются реализацией «кремлевского списка».
"И это — вслед за высылкой 60 дипломатов и закрытием консульства. Такого и в разгар «холодной войны» не было. Это уже ветры ледяной войны. И в США на этом, скорее всего, не остановятся", — заявил Пушков.
Ранее в США заявили, что Россия сама себя изолирует, потому что якобы российское правительстве не хочет брать на себя ответственность за свои действия.
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