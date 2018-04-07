Пушков сравнил новые санкции США с ветрами ледяной войны 

Член Совета Федерации Алексей Пушков сравнил очередные антироссийские санкции США с «ветрами ледяной войны» и заметил, что Вашингтон на этом не остановится. Об этом политик написал в твиттере.
По его словам, новые санкции США являются реализацией «кремлевского списка».
"И это — вслед за высылкой 60 дипломатов и закрытием консульства. Такого и в разгар «холодной войны» не было. Это уже ветры ледяной войны. И в США на этом, скорее всего, не остановятся", — заявил Пушков.
Ранее в США заявили, что Россия сама себя изолирует, потому что якобы российское правительстве не хочет брать на себя ответственность за свои действия.