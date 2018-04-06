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Синоптики заявили об опасном количестве снега в горах Кабардино-Балкарии
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Синоптики заявили об опасном количестве снега в горах Кабардино-Балкарии 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Количество снега в горах Кабардино-Балкарии в этом году на треть превышает норму. По мнению синоптиков, это создает угрозу безопасности в период таяния снега в весенне-летний период. Ученые не исключают повторения ситуации 2002 года.
«Водозапасы снежных покровов в горах КБР на 29−38% больше нормы. За пять месяцев: ноябрь-декабрь 2017 года, январь-март 2018 года сумма твердых осадков на метеостанции Терскол составил 317 миллиметров (на 11% выше нормы), на метеостанции Чегет — высота над уровнем моря 3 тысячи метров — 1007 миллиметров (на 35% больше нормы)», — заявила заместитель руководителя Гидрометцентра КБР Любовь Антонова на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Она отметила, что в весенне-летний период все гидрометеорологические процессы активизируются, а сильные ливневые дожди, выпадающие в это время, увеличивают таяние снега в горах. На интенсивность паводка влияют также температурный режим и режим осадков.
По данным Гидрометцентра России, в апреле-июле, а также в сентябре температурный фон на территории КБР ожидается около средних многолетних значений, в августе будет ниже нормы. При этом количество осадков в апреле-августе ожидается в пределах нормы, в сентябре — чуть ниже нормы.
Наибольшую опасность, как отмечают синоптики, представляют дождевые и гляциальные (вызванные таянием ледников) паводки, которые ожидаются в мае-августе, а наиболее опасный период прогнозируется в конце июля — начале августа.
«Исходя из величины запаса снега в горах следует вывод, что при повторении синоптической ситуации июня 2002 года, когда по всей территории Южного федерального округа (в его прежних границах) выпадали длительные ливневые дожди, существует вероятность повторения катастрофических паводков, аналогичным по масштабу паводка имеющих место в 2002 году», — добавила Антонова.
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