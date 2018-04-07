Петербургские улицы подтапливает из-за таяния снега 

Из-за резкого потепления в Петербурге объем талых вод увеличился в два с половиной раза, сообщили в пресс-службе «Водоканала».
За одни прошедшие сутки 6 апреля в систему водоотведения поступило почти 4,9 млн куб. м воды, вместо обычных 2 млн куб.м.
За прошедшие сутки в «Водоканал» на потопы пожаловались 198 раз.
«Система водоотведения города находится в пиковом периоде гидравлической нагрузки», — заявили в компании.
Там предупредили, что больше всего воды может скапливаться в парках, где больше всего снега.
В ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» для оперативного реагирования на заявки работают 72 бригады, пять из которых дежурят круглосуточно.