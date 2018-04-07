Петербургские улицы подтапливает из-за таяния снега

Из-за резкого потепления в Петербурге объем талых вод увеличился в два с половиной раза, сообщили в пресс-службе «Водоканала».

За одни прошедшие сутки 6 апреля в систему водоотведения поступило почти 4,9 млн куб. м воды, вместо обычных 2 млн куб.м.

За прошедшие сутки в «Водоканал» на потопы пожаловались 198 раз.

«Система водоотведения города находится в пиковом периоде гидравлической нагрузки», — заявили в компании.

Там предупредили, что больше всего воды может скапливаться в парках, где больше всего снега.