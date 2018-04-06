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В Гидрометцентре рассказали, когда можно «переобуть» машины
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В Гидрометцентре рассказали, когда можно «переобуть» машины 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил о теплой погоде в течение ближайшей недели без отрицательных значений, но при этом он отметил, что с «переобувкой» автомобилей следует повременить. Ночная нулевая температура еще наверняка будет, да и выпадение снега в апреле случается.
«Когда есть снег на обочинах — не стоит менять, думаю, лучше подождать дней десять, а там ориентироваться на прогноз», — цитирует Вильфанда Интерфакс. Таким образом, оптимальное время для смены шины — вторая половина апреля, не раньше.
Фото: Moscow-live.ru
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