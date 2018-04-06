Глобальное потепление: можно ли все исправить

В последнее время часто можно услышать рассуждения: «март, а на улице -15. Тоже мне глобальное потепление». И, действительно, ученые твердят, что мы вступили в век глобального потепления, когда как термометры и двухметровые сугробы в марте говорят об обратном.

Либо ученые что-то скрывают, либо мы не правильно понимаем значение термина «глобальное потепление». В представлении большинства обывателей, потепление, а тем более глобальное, должно выражаться как минимум, в отсутствии холодной зимы, таянии ледников, а также сильной жаре летом. Но это не совсем так.

Оно существует?

Прежде чем понять, наступило ли глобальное потепление, и есть ли в этом наша вина, давайте разберемся, а существует ли оно на самом деле. Любые глобальные изменения климата происходят медленно и незаметно, по крайней мере для человеческого глаза.

Климат — это средний режим погоды за промежуток примерно в 30 лет. Но полученная цифра не всегда будет означать, что именно такая температура была чаще всего за последние 30 лет. Для точных данных климатологи дополнительно проводят специальные исследования.

Даже если вы помните, что зима 97-го была намного холодней, чем прошедшая, это вовсе не значит, что в деле замешано глобальное потепление. Наблюдение за климатом — процесс сложный, требующий точных системных измерений, которые лишь спустя годы могут показать динамику изменений.

Сложность такого измерения состоит в том, что происходят сезонные аномалии погоды, на фоне которых слабо верится во всемирное потепление. Например, на рисунке снизу мы видим, что на территории России и части Арктики в конце декабря 2017 года наблюдается аномальное потепление до 20 °C выше нормы, когда как в Америке наоборот, нетипичное похолодание (до 20 °C ниже нормы).

Именно поэтому климатологи в первую очередь измеряют климат там, где он меняется не так резко — в тропиках над океанами.

Изменения климата в сторону потепления очевидны, даже если посмотреть на температуру за последние 30 лет, можно увидеть, как она возрастает. Опять же, из-за погодных аномалий обычному человеку сложно это заметить, а разбираться в графиках и цифрах никто не будет, — рассказал «Ридусу» Игорь Эзау, кандидат физико-математических наук из Центра дистанционного зондирования Земли и изучения окружающей среды им. Ф. Нансена.

Обычно люди запоминают яркие события, например, жаркое лето 2010, когда без марлевой повязки было сложно находиться на улице, или аномальное количество снега этой зимой. Такие события могут ввести в заблуждения, но климатологи уверены, что погодные аномалии могут кардинально отличаться от реальных климатических данных.

Есть в мире места, где хорошо заметны следы глобального потепления, например, на Крайнем Севере или в Арктике. Обратите внимание на фотографии внизу, сделанные с промежутком в несколько десятков лет.

Показательным фактором является таяние ледников в горах, так как это происходит за счет выброса углекислого газа. Именно он сначала прогревает верхнюю атмосферу Земли, а потом уже и поверхность.

Всего на 1 градус? Факт глобального потепления очевиден, но иногда ему не оказывается должное внимание. Глобальное потепление стало причиной потопов и засух, сокращения горного оледенения, из-за которого появляется угроза столкновения судов и айсбергов. Также из-а потепления «просыпаются» многие опасные заболевания, такие как клещевой энцефалит и холера, — рассказал «Ридусу» Сергей Голубчиков, эколог, кандидат географических наук.

Но есть у глобального потепления и минусы, которые негативно отражаются на экономике и жизни стран. В каждом регионе люди привыкли и приспособились к своим температурам, у всех развитых стран налажено сельское хозяйство.

С изменением климата каждой стране придется приспосабливаться к новым условиям. Например, показательная ситуация произошла в Норвегии . Всем известно, что в Норвегии большой процент электричества производится на гидроэлектростанциях, находящихся в горах.

Горные водохранилища отлично сохраняют влагу летом, а осенью и зимой там скапливается большое количество воды из выпавших осадков.

Из-за потепления климата с каждым годом осадков, и, соответственно, воды становится больше, что приводит к переполнению водохранилища и затоплению окрестных территорий и дорог. Так как снег начал быстрее таять, к весне его запасы истощаются, что приводит к недостатку электричества.

Но несмотря на устрашающие последствия потепления, многие ученые уверены, что часть из них слишком преувеличена. Одна из «страшилок» — это затопление островных государств. Эксперты считают, что эта проблема раздута прессой и телевидением.

Чтобы уровень океана заметно поднялся, надо чтобы Гренландия и Антарктида начали активно таять. Сейчас средняя температура в Антарктиде -25, и даже повышение на 2−3 градуса ничего не даст в глобальном масштабе. А резких скачков в климате не произойдет, уверены ученые.

Раньше было лучше

Существует мнение, что к глобальному потеплению причастен человек. И это действительно так. Дело в том, что изменения атмосферы происходят именно под воздействием парниковых газов, появление которых стало следствием хозяйственной деятельности человека.

CO2 — один из газов, создающих парниковый эффект, и на концентрацию которого в атмосфере оказывает влияние человек.

Напомним, что Земля преобразует солнечный свет в инфракрасное излучение, исходящее от нее в космос. Этот процесс как раз и затрудняют парниковые газы, которые частично поглощают инфракрасное излучение.

То есть, добавляя в атмосферу парниковые газы, человечество ещё больше увеличивает поглощение инфракрасных волн в атмосфере, разогревающих поверхность планеты. Заметить это сложно, так как глобальное потепление — процесс медленный и равномерный.

Повышение концентрации CO2 в атмосфере происходит из-за деятельности человека — вырубки лесов или сельскохозяйственных работ. Когда на нашей планете было пустынно, то она не была столь высокой. Ее не могли поднять даже извержения вулканов.

Но в конце палеозойской эры (300−270 миллионов лет назад) на Землю пришло глобальное потепление, и содержание СО2 в атмосфере, которое тогда примерно равнялось современному, увеличилось в 10 раз. С переменой климата изменилась и флора — растительность в тропиках начала медленно исчезать.

Это известно по ископаемым останкам растений, которые сохранились до наших дней. Ученые выяснили, что во время древнего глобального потепления произошла смена состава растительного покрова. В тропиках появились растения с ксероморфными (засухоустойчивыми) признаками, указывающими на их произрастание в засушливых местах обитания.

В конце палеозоя эти глобальные процессы проходили в течение нескольких десятков миллионов лет, задолго до появления на Земле не только человека, но и млекопитающих. Но жизнь на планете не прекратилась и продолжала развиваться.

Как уже было сказано в начале, процессы потепления происходят плавно, и чтобы заметить минимальные колебания должно пройти минимум 30 лет. Но уже очевидно, что глобальное потепление запущено, и наша задача не превратить планету в безжизненную Венеру.

Ученые предполагают, что когда человеком будет сожжено всё ископаемое топливо, условия на Земле будут соответствовать палеозойскому потеплению. Сможет ли Земля и мы вновь подстроиться под изменяющийся климат — неизвестно. Изучением этого вопроса как раз и занимаются климатологи.

Отмотать время назад мы не можем, и изменения баланса тепла планеты неизбежны, так как состав атмосферы менялся на протяжении многих тысяч лет. Единственное, что можно сделать — это не увеличивать количество парниковых газов.

В этом направлении движутся многие развитые страны. Только за последние десять лет процент производства энергии без выброса парниковых газов вырос в 3−10 раз (в разных странах).