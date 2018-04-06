Ещё
Зимник в Ненецком АО закрыт для грузовиков из-за теплой погоды
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зимник в Ненецком АО закрыт для грузовиков из-за теплой погоды 

ТАСС 32 минуты назад
АРХАНГЕЛЬСК, 6 апреля. /ТАСС/. Зимняя сезонная дорога (зимник) Нарьян-Мар — Усинск временно закрыта для проезда грузового транспорта из-за теплой погоды. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ненецкого автономного округа.
"Нарьян-Мардорремстрой" сообщает о закрытии зимней дороги Нарьян-Мар — Усинск для грузовых автомобилей на выходные дни. Связано это с теплой погодой. Вновь открыть движение для грузовиков предприятие планирует 8 апреля в 22:00 мск", — говорится в сообщении.
Для полноприводных легковых автомобилей проезд будет открыт. Запрет для грузовиков введен, чтобы они не разбивали дорогу во время потепления.
Как сообщила ТАСС дежурный синоптик Севгидромета Екатерина Артемова, в субботу на всей территории НАО будет тепло. «Завтра по всему НАО плюс 1-6 градусов, ночью слабый минус, с 8 апреля начнется понижение температуры, холод будет поступать с запада, даже днем будет до минус шести, в ночь на понедельник ожидается минус 3-8, при прояснениях до минус 15 градусов», — сказала она.
На этой неделе была снижена грузоподъемность ледовой переправы на зимнике на реке Печоре в районе села Усть-Уса до 15 тонн. В прошлом году переправа была закрыта в первой половине апреля, в этом году срок ее работы будет зависеть от погодных условий, как и срок закрытия зимника, весной 2017 года движение по дороге было прекращено 25 апреля.
ТАСС: последние новости
Подъем воды в пригороде Барнаула прогнозируется выше критического Спасатели эвакуируют 10 рыбаков из акватории Ладожского озера Запах сероводорода появился в Москве
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США заговорили об угрозе военным летчикам78
Путин уволил одиннадцать генералов265
Данила Козловский пожаловался на злобных россиян
У Дурова нашли британское гражданство
США ввели санкции против российских бизнесменов339
Видео
03:53
Роскомнадзор подал иск о блокировке Telegram
Интернет Наука и техника
02:07
Москвичам посоветовали спрятаться в шкафах
Общество Новости Москвы
01:02
Американский космоплан впервые преодолел звуковой барьер
Наука и техника Технологии
20:54
Россиян ограничат в тратах на ЖКХ
Личный счет Общество
00:42
Путин рассказал об особенном коде россиян
Политика
06:39
У Дурова нашли британское гражданство
В мире
04:05
В РФ нашли секретную программу «Новичок»
В мире
02:40
Скрипаль пошел на поправку
Происшествия
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
00:36
Под Крымским мостом нашли античный клад
Наука Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение