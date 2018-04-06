Ледяной дождь и сильный ветер ожидается в Вологде

По данным Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 23 часов 6 апреля до 12 часов 7 апреля в Вологодской области ожидается ледяной дождь и гололед.

Кроме того, с 23 часов сегодня до 23 часов субботы усилится ветер при порывах 17-22 м/с. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Вологодской области вероятны чрезвычайные ситуации, повреждение линий связи и электропередач, рост числа ДТП, обрушение слабо укрепленных конструкций, падение деревьев.