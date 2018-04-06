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Ледяной дождь и сильный ветер ожидается в Вологде
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Ледяной дождь и сильный ветер ожидается в Вологде 

Вологда.рф 56 минут назад
Фото: Вологда.рф
По данным Вологодского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 23 часов 6 апреля до 12 часов 7 апреля в Вологодской области ожидается ледяной дождь и гололед.
Кроме того, с 23 часов сегодня до 23 часов субботы усилится ветер при порывах 17-22 м/с. В связи с неблагоприятными погодными условиями в Вологодской области вероятны чрезвычайные ситуации, повреждение линий связи и электропередач, рост числа ДТП, обрушение слабо укрепленных конструкций, падение деревьев.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и происшествий необходимо звонить «01» — единый телефон спасения; «101», «112» — с мобильных телефонов; Единая дежурная диспетчерская служба Вологды — 72-45-00.
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