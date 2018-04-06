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Под Южным мостом с реки эвакуировали рыбака
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Под Южным мостом с реки эвакуировали рыбака 

Волга Ньюс 36 минут назад
Фото: Волга Ньюс
К спасателям обратился брат пострадавшего, с которым они рыбачили. Его родственнику стало плохо и он не мог самостоятельно добраться на берег.
В 18:11 к ним выехали спасатели. Они обнаружили, что у пострадавшего есть симптомы гипотермии и он нуждается в экстренной медицинской помощи.
При этом из-за повышения температуры воздуха на поверхности льда образовалась вода, а в некоторых местах лед начал проваливаться. Спасатели эвакуировали мужчину на берег, используя в качестве носилок резиновую лодку. В 19:40 пострадавшего передали врачам «скорой» для госпитализации.
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