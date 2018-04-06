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В зоопарке Москвы манул все еще подозрителен и не верит в приход тепла
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В зоопарке Москвы манул все еще подозрителен и не верит в приход тепла 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter
В Московском зоопарке животные радуются приходу долгожданной теплой погоды. Об этом сообщается в фейсбуке зоопарка.
Однако манул все еще выглядит настороженным.
"Кошачьи будни: ирбис отдыхает в лучах мягкого апрельского солнца, леопард тщательно умывается, а вот манул как всегда слегка подозрителен — видимо, весна наступила как-то неожиданно и застала его врасплох", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке манул приуныл из-за затянувшейся зимы, также снежный барс выразил недоумение от метели в марте.
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