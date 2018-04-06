Москвичей ожидает переменчивое весеннее тепло

Марина Макарова. В столичный регион пришла температурная, а не только календарная весна. В течение недели воздух будет прогреваться до +17 С°, однако осадки и ветреный характер погоды не позволят жителям Москвы и области окончательно избавиться от зимней одежды. Об этом в эфире НСН рассказала ведущий специалист Гидрометцентра России

«В столичный регион пришла самая настоящая весна, но не стоит забывать, что апрель — самый неустойчивый весенний месяц. Погода меняется очень быстро. Мы видим, как температура может подниматься до +15 С°, потом могут быть заморозки, осадки могут идти, как в виде дождя, так и мокрого снега, а ночью, когда отрицательная температура, и в виде снега. И ближайшие пять дней нам продемонстрируют такой переменчивый характер погоды. Хотя средняя температура этого периода будет превышать норму на 4-4,5 С°», — заметила Макарова.

В выходные столицу ожидает потепление днём, и небольшие заморозки ночью. При этом местами возможны небольшие дожди.

«В субботу мы ощутим влияние холодного атмосферного фронта, погода будет ветреной в течение суток, местами порывы до 13-17 метров в секунду, юго-западный ветер развернётся на западный и северо-западный. Ночью в Москве похолодает до 0-2 С°, по области будут местами заморозки до -2 С°. Пройдут небольшие осадки. Днём в столице будет не теплее 6-8 С°, а максимальная температура в Подмосковье — 4-9 С°. В воскресенье к нам распространится антициклон с запада, и погода будет более радостной. Хотя ночью даже в Москве будет околонулевая температура, а по области ночной минимум от -4 С° до +1 С°. Переменная облачность без осадков, ветер постепенно будет стихать — 5-10 метров в секунду. Днём максимальная температура в Москве +11-+13 С°, в Подмосковье от 8 до 13 С°», — рассказала специалист Гидрометцентра.

По её словам, неделя будет отмечена колебаниями температуры, но в целом сохранится переменчивая весенняя погода, характерная для апреля.

«Антициклон будет определять погоду и в начале следующей недели, по области возможны только ночью слабые заморозки до 0 С°, -2 С°. Обойдётся без осадков, умеренный юго-западный ветер, и дневная температура 15-17 С° в столице, по области — 12-17 С°. Во вторник температурный фон существенно не изменится, но скажется влияние очередного циклона, который пройдёт по северу, поэтому местами пройдёт дождь. Зато в среду в тылу этого циклона снова похолодает. Будут происходить колебания температурного режима, фона атмосферного давления, что вполне соответствует характеру второго месяца весны», — заключила Макарова.