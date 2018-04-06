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Москвичам рекомендовали не спешить с переходом на летнюю резину
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Москвичам рекомендовали не спешить с переходом на летнюю резину 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Московским автомобилистам рекомендуется не спешить с заменой зимней резины на летнюю еще до середины апреля, сообщили РИА Новости в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД) в пятницу.
"В Москве установилась солнечная сухая погода, однако ЦОДД совместно с управлением ГИБДД ГУМВД России по Москве рекомендует водителям ездить как минимум до середины апреля на зимних шинах, пока не установится стабильная температура", — рассказали в пресс-службе.
Как пояснили в ЦОДД, хорошее сцепление летних шин с дорогой начинается при температуре выше плюс 5 градусов, поэтому в ночное время при нынешних погодных условиях передвигаться на летней резине небезопасно.
"Мы также опубликовали информацию на табло о том, что пока еще рано менять шины на летние, чтобы привлечь внимание автомобилистов", — добавил собеседник агентства.
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