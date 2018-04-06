ГИБДД и власти Москвы рассказали, когда водителям стоит «переобуть» резину

Госавтоинспекция Москвы и ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) порекомендовали автовладельцам не менять зимние шины на летние хотя бы до середины апреля. К этому времени в города должна установиться стабильная температура. Об этом сообщили агентству «Москва» в пресс-службе ЦОДД.

"В Москве установилась солнечная сухая погода, однако ЦОДД совместно с управлением ГИБДД ГУ МВД России по Москве рекомендует водителям ездить, как минимум, до середины апреля на зимних шинах, пока не установится стабильная температура. Хорошее сцепление летних шин с дорогой начинается при температуре выше плюс 5 градусов, поэтому в ночное время сейчас при таких погодных условиях передвигаться на летней резине небезопасно", — говорится в сообщении ведомства.

Для привлечения внимания автомобилистов на информационных табло, установленных на городских магистралях, появилась информация о том, что пока еще рано менять шины на летние.