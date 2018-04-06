Штормовое предупреждение объявлено в Нижнем Новгороде

По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», утром и днем 7 апреля в Нижнем Новгороде и области ожидается усиление юго-западного, западного ветра до 13-18 м/с. Непогода сохранится и ночью 8 апреля.

В связи с неблагоприятными погодными явлениями прогнозируется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падением деревьев со слабой корневой системой.

Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ (источник — порывы ветра).