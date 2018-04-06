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Водителям в Москве посоветовали пока не менять зимнюю резину на летнюю
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Водителям в Москве посоветовали пока не менять зимнюю резину на летнюю 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Синоптики рекомендуют автолюбителям в Москве не спешить с заменой зимней резины на летнюю из-за нестабильной погоды в апреле, сообщила РИАМО главный специалист Гидрометцентра РФ Марина Макарова.
«Апрель крайне нестабильный месяц. Сегодня у нас чуть ли не до 15 тепла, завтра мы ждем похолодание, ночью от 0 до плюс 2 градусов, заморозки осадки. Потом у нас опять будет похолодание и опять потепление, поэтому по погоде точно не угадаешь ситуацию на дороге», — сказала Макарова.
Она также подчеркнула, что погода не самый важный фактор при выборе шин для своей машины и все зависит от опытности и ответственности водителей.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рекомендовал жителям Москвы и Подмосковья убрать в шкафы пуховики, заменив их на плащи и кожаные куртки.
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