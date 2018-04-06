Талые воды превратили улицу в Уфе в бурную реку

Жители Нижегородки оценили все «прелести» резкого потепления. В уфимском микрорайоне талыми водами затопило несколько дорог.

В бурную реку превратилась улица Карьерная. На место выехали коммунальные службы города и сотрудники Службы спасения Уфы

— Рабочие установили устройства для откачки воды — мотопомпы. Делается все возможное, чтобы убрать воду с подтопленного участка, — заверили в пресс-службе мэрии.

Еще одну мотопомпу установили по улице Благоварской. В муниципалитете заверили, что ситуация находится на постоянном контроле, а техника работает каждый день.