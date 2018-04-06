Как бы не сдуло

Фото с ресурса novosti.az Региональное управление МЧС информирует о сильных порывах ветра в ближайшую субботу. По информации центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — днем 7-го апреля во Владимирской области ожидаются дождь и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду. «Такие погодные явления повышают риски возникновения происшествий, связанных с порывом линий электропередач, обрушением слабоукреплённых широкоформатных конструкций и старых деревьев, возникновением ДТП», — сообщается в официальном релизе ведомства. Жителям области рекомендуют проявлять осмотрительность, а личные автомобили парковать в безопасных местах.