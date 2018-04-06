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Как бы не сдуло 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса novosti.az  Региональное управление МЧС информирует о сильных порывах ветра в ближайшую субботу.
По информации центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — днем 7-го апреля во Владимирской области ожидаются дождь и сильный ветер с порывами до 18 метров в секунду.
«Такие погодные явления повышают риски возникновения происшествий, связанных с порывом линий электропередач, обрушением слабоукреплённых широкоформатных конструкций и старых деревьев, возникновением ДТП», — сообщается в официальном релизе ведомства.
Жителям области рекомендуют проявлять осмотрительность, а личные автомобили парковать в безопасных местах.
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