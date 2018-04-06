В заповеднике «Столбы» позднее обычного проснулись бурундуки

В начале апреля в заповеднике «Столбы» проснулись бурундуки. По наблюдениям зоологов, эти зверки выходят из спячки почти одновременно с медведем.

Как отмечают специалисты, если засвистел бурундук на заснеженных тропах, значит через 1-2 недели, проснется медведь. В этом году он проснулся значительно позднее — в начале апреля, в несколько раньше — 18 марта, в 2016 году — 23 марта. Но первое пробуждение — не окончательное. При понижении температуры, снегопадах или наступления сырой, промозглой погоды бурундуки вновь затаиваются в норах. Голод им не грозит — вряд ли запасы их окончательно истощились.

Зверек начинает делать запасы корма с августа— орехи и семена. Их масса может достигать 3–4 кг. В течении зимы бурундук просыпается, съедает несколько зернышек, и засыпает вновь.

Численность вида в заповеднике сильно колеблется — от 200 до 3500 особей и зависит от щедрости туристов и урожая кедрового ореха.