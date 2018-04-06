Экстренное предупреждение: сильный порывистый настигнет нижегородцев

— По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», утром и днем 7 апреля 2018 года по Нижегородской области и Нижнему Новгороду местами ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 13-18 м/с, — сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области. — Сильный ветер ожидается также ночью 8 апреля.

Спасатели предупреждают, что при такой погоде возможны: повреждения, обрывы ЛЭП и линий связи, нарушения в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушения слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падения деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.