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Экстренное предупреждение: сильный порывистый настигнет нижегородцев
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Экстренное предупреждение: сильный порывистый настигнет нижегородцев 

nn.ru 43 минуты назад
Фото: nn.ru
— По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», утром и днем 7 апреля 2018 года по Нижегородской области и Нижнему Новгороду местами ожидается усиление юго-западного, западного ветра порывами 13-18 м/с, — сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области. — Сильный ветер ожидается также ночью 8 апреля.
Спасатели предупреждают, что при такой погоде возможны: повреждения, обрывы ЛЭП и линий связи, нарушения в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушения слабоукрепленных (в т.ч. строительных кранов), широкоформатных и ветхих конструкций, падения деревьев со слабой корневой системой. Возможны затруднения при проведении высотных, аварийно-восстановительных работ.
— Если сильный порывистый ветер застал вас на улице, старайтесь укрыться в ближайшем здании. Держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабоукрепленных конструкций. Не оставляйте вблизи них свои автомобили. Если вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва, — предупредили в ГУ МЧС Нижегородской области.
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