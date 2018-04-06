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«Асфальт кладут прямо в лужу»: самарцы вновь жалуются на дорожных рабочих
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«Асфальт кладут прямо в лужу»: самарцы вновь жалуются на дорожных рабочих 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
В пятницу, 6 апреля, жители Самары стали свидетелями любопытного коммунального инцидента. На улице Печерской дорожные рабочие клали асфальт прямо в лужи.
—И снова — времянки, — сетуют горожане, имея ввиду, что такой ямочный ремонт прослужит недолго: до первого сильного ливня.
Сколько выдержит такое покрытие, не известно
Последний раз аналогичный инцидент самарцы зафиксировали на фото на улице Мичурина, рядом с ТЦ «Аквариум», 1 апреля. Здесь работали с асфальтом в сильный снегопад, который обрушился в этот день на город.
Потом выяснилось, что это была всего лишь часть кампании ремонта по гарантии. Мэр Самары Елена Лапушкина отреагировала на замечания населения и скорректировала работу подрядчиков.
Вместе с тем представители администрации Самары говорят, что аварийно-ямочный ремонт можно проводить при отрицательных температурах — от —10 градусов и выше. Согласно технологии, на первом этапе поврежденный участок размечают и очищают. Затем рабочие проводят обрубку по контуру с помощью нарезчика швов, а также пневматического или гидравлического отбойного молотка. Только после этого на место доставляют асфальтобетонную смесь в специальных машинах, которые поддерживают нужную температуру, и заливают ямы. Уплотнять смесь не нужно. При охлаждении литой асфальтобетон набирает нужную прочность.
— Во время выпадения осадков (снег, дождь) работы временно приостанавливаются и возобновляются при первой возможности, — заверяли в городской администрации.
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