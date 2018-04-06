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В Москве зафиксирован самый тёплый день с начала года
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В Москве зафиксирован самый тёплый день с начала года 

RT на русском 1 час назад
Фото: © Агентство городских новостей «Москва» / Александр Авилов
В Москве впервые с начала 2018 года на базовой метеостанции на ВДНХ зафиксирована температура выше +10 °С. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.
«6 апреля стал самым тёплым днём с начала года. В 11:00 температура воздуха на ВДНХ достигла +9,6 °С, а в полдень — уже +11,1 °С», — приводит Интерфакс слова представителя Гидрометцентра.
Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу, 6 апреля, ожидается до +15 °С.
Издание «Аргументы неделi» передавали, что синоптики рекомендуют россиянам защищаться от солнца.
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