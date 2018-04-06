В Москве зафиксирован самый тёплый день с начала года

Фото: © Агентство городских новостей «Москва» / Александр Авилов

Москве впервые с начала 2018 года на базовой метеостанции на ВДНХ зафиксирована температура выше +10 °С. Об этом сообщили в Гидрометцентре России. «6 апреля стал самым тёплым днём с начала года. В 11:00 температура воздуха на ВДНХ достигла +9,6 °С, а в полдень — уже +11,1 °С», — приводит Интерфакс слова представителя Гидрометцентра. Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу, 6 апреля, ожидается до +15 °С. Издание «Аргументы неделi» передавали, что синоптики рекомендуют россиянам защищаться от солнца. Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере