Пятую и шестую баржу проекта ROB20 заложила Окская судоверфь

На Окской судоверфи (входит в состав UCL Holding) состоялась закладка киля пятой и шестой несамоходных наливных барж проекта ROB20. Об этом сообщается на сайте предприятия 6 апреля.

Серия из десяти судов строится по лизинговой схеме по заказу ПАО «ГТЛК» . Контракт на строительство барж был заключен 31 октября 2017 года.

Несамоходные наливные баржи предназначены для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки 610 градусов и выше. Основной груз — мазут.

Эксплуатироваться баржи будут на реках Белая, Кама и Волга.

Проект разработан ООО «Морское инженерное бюро».