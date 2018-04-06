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Пятую и шестую баржу проекта ROB20 заложила Окская судоверфь
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Пятую и шестую баржу проекта ROB20 заложила Окская судоверфь 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
На Окской судоверфи (входит в состав UCL Holding) состоялась закладка киля пятой и шестой несамоходных наливных барж проекта ROB20. Об этом сообщается на сайте предприятия 6 апреля.
Серия из десяти судов строится по лизинговой схеме по заказу ПАО «ГТЛК». Контракт на строительство барж был заключен 31 октября 2017 года.
Несамоходные наливные баржи предназначены для перевозки нефтепродуктов с температурой вспышки 610 градусов и выше. Основной груз — мазут.
Эксплуатироваться баржи будут на реках Белая, Кама и Волга.
Проект разработан ООО «Морское инженерное бюро».
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