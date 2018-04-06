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Москвичей предупредили о сильном ветре в грядущую субботу
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Москвичей предупредили о сильном ветре в грядущую субботу 

360tv.ru 2 часа назад
В субботу, 7 апреля, в московском регионе ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду. И хотя на улице будет довольно тепло, температура воздуха покажется гораздо ниже фактической. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.
В первый выходной день столбики термометров в столице покажут до восьми градусов выше нуля. При этом синоптики отмечают рост атмосферного давления.
Мы будем находиться за холодным фронтом, не исключены небольшие осадки, преимущественно в виде дождя
Татьяна Позднякова.
Неприятным моментом в Метеобюро назвали плотный ветер. По словам Поздняковой, скорость его порывов может достигать 12-17 метров в секунду.
«Будет казаться, что на улице значительно холоднее, чем будут показывать термометры», — отметила специалист.
Пришедшее в столичный регион тепло повлияло на быстрое таяние снегов. С начала недели количество сугробов уменьшилось примерно втрое. Если такая погода продержится и впредь, то снежного покрова не станет уже через несколько дней.
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