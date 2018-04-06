Синоптики рассказали, когда менять резину

По словам синоптика, погода в предстоящие пять-семь дней прогнозируется теплая, однако по ночам нулевая температура — «обычное дело», а выпадение кратковременного снега в апреле не исключено.

«Раньше второй половины апреля менять резину не нужно», — уверен он.

Вильфанд призвал автолюбителей «подождать дней 10», а затем «ориентироваться на прогноз».

Согласно прогнозу Гидрометцентра, ночные температуры в течение ближайших шести дней могут опускаться до -2 градусов, а выпадение снега возможно в ночь на субботу и в течение нее, а дождя — ночью и днем 10 апреля. Между тем дневные температуры 7-12 апреля будут подниматься вплоть до +17, однако завтра не превысят +8.