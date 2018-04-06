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Синоптики рассказали, когда менять резину
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Синоптики рассказали, когда менять резину 

Рамблер 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд посоветовал водителям Москвы не торопиться со сменой зимней резины на летнюю. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам синоптика, погода в предстоящие пять-семь дней прогнозируется теплая, однако по ночам нулевая температура — «обычное дело», а выпадение кратковременного снега в апреле не исключено.
«Раньше второй половины апреля менять резину не нужно», — уверен он.
Вильфанд призвал автолюбителей «подождать дней 10», а затем «ориентироваться на прогноз».
Согласно прогнозу Гидрометцентра, ночные температуры в течение ближайших шести дней могут опускаться до -2 градусов, а выпадение снега возможно в ночь на субботу и в течение нее, а дождя — ночью и днем 10 апреля. Между тем дневные температуры 7-12 апреля будут подниматься вплоть до +17, однако завтра не превысят +8.
 Ещё 10 источников 
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