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В двух северных районах Приамурья установили особый противопожарный период
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В двух северных районах Приамурья установили особый противопожарный период 

Дальний Восток 27 минут назад
Фото: Дальний Восток
Пожароопасный сезон и особый противопожарный режим установлены в городе Тында, Сковородинском и Тындинском районах. О подписании соответствующего постановления в пятницу сообщила пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.
«6 апреля согласно постановлению правительства Амурской области на территориях города Тынды, Сковородинского и Тындинского районов установлен пожароопасный сезон и особый противопожарный режим. На этих территориях запрещено пребывание граждан в лесах и въезд на транспортных средствах», — говорится в сообщении.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, причинами введения пожароопасного сезона и противопожарного режима на территории этих районов стал сход снежного покрова, резкое увеличение среднесуточных температур и устоявшаяся сухая погода.
По данным регионального управления МЧС на территории области I класс пожарной опасности установлен в 13 районах, в семи районах — II класс пожарной опасности.
Как ранее сообщал ТАСС, все пожары произошли по вине человека. Ликвидацию возгораний усложняют погодные условия — ветер.
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