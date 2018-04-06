В двух северных районах Приамурья установили особый противопожарный период

Пожароопасный сезон и особый противопожарный режим установлены в городе Тында , Сковородинском и Тындинском районах. О подписании соответствующего постановления в пятницу сообщила пресс-служба Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

«6 апреля согласно постановлению правительства Амурской области на территориях города Тынды, Сковородинского и Тындинского районов установлен пожароопасный сезон и особый противопожарный режим. На этих территориях запрещено пребывание граждан в лесах и въезд на транспортных средствах», — говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ведомства, причинами введения пожароопасного сезона и противопожарного режима на территории этих районов стал сход снежного покрова, резкое увеличение среднесуточных температур и устоявшаяся сухая погода.

По данным регионального управления МЧС на территории области I класс пожарной опасности установлен в 13 районах, в семи районах — II класс пожарной опасности.

Как ранее сообщал ТАСС, все пожары произошли по вине человека. Ликвидацию возгораний усложняют погодные условия — ветер.