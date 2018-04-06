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Мокрый снег и гололед: в Башкирии будет пасмурно и ветрено
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Мокрый снег и гололед: в Башкирии будет пасмурно и ветрено 

ufa1.ru 36 минут назад
Фото: ufa1.ru
На Пасху в Башкирии стоит ожидать долждливо-снежной погоды и сильного ветра.
Как рассказали синоптики Башгидромета, каспийский циклон, двигавшийся на республику накануне, 5 апреля, прошел мимо, задев лишь города Зауралья. Но после прохождения циклона погода в Башкирии вовсе не улучшится: на регион обрушится дождь, мокрый снег различной силы.
— Дороги обледенеют, местами мокрый снег налипнет на провода и деревья. Ночью и утром на дорогах будет гололедица. Порывы ветра усилятся. Никаких перемен на Пасху ждать не стоит, погода 9 апреля не улучшится, — пояснили в Башгидромете.
В службе спасения пояснили, северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 8–13 метров в секунду. Ночью на севере и востоке региона похолодает до -5 градусов, на юге ожидается 0. В течение дня столбик термометра начнет расти. Теплее всего будет на юго-западе, там ожидается до +6 градусов, а на севере Башкирии — до +1 ºС.
Утром видимость может упасть до 500–1000 метров перед автомобилем. Жителям Башкирии, выезжающим за город, стоит быть внимательнее на трассе и отказаться от опасных маневров.
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