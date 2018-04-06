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В Энгельсском районе Саратовской области ввели режим ЧС
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В Энгельсском районе Саратовской области ввели режим ЧС 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Синоптики предупреждали о весенних проблемах — снега выпало во второй половине зимы больше нормы. И начавшийся в регионе паводок вылился в локальное объявления чрезвычайной ситуации. И это только первая ласточка.
Сегодня, 6 апреля в Энгельсском районе Саратовской области введен режим ЧС. Как сообщили в местной администрации местной администрации, ситуация сложилась серьезная, поскольку в зоне подтопления вешними водами находятся промышленная зона и жилые дома.
Сегодня в администрации Энгельсского района даже состоялось оперативное заседание, посвященное ликвидации затопления и предотвращению паводка. Глава района Александр Стрелюхин призвал население не паниковать.
— Но возникла необходимость объявить ЧС. В местах прогнозируемого подтопления необходимо вывезти людей из зоны, а особенно, детей, пожилых людей и беременных женщин на безопасные территории, каждому руководителю разработать план мероприятий — заявил Стрелюхин.
Вполне возможно, что режим ЧС в самое ближайшее время будет объявлен и в Марксовском районе.
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