Участок трассы «Белгород — Комсомолец» очистили от последствий оползня

Белгородские полицейские отчитались о возобновлении нормального движения на трассе в районе Ботанического сада, где 5 апреля сошел оползень.

Днем участок трассы был покрыт комами земли вперемешку со снегом. Из-за активного таяния снега часть склона у дороги обрушилась прямо на проезжую часть. Участок огородили, а машины пропускали по свободной стороне дороги.

Движение восстановили к вечеру того же дня.

За сутки белгородские спасатели выезжали на помощь людям, пострадавшим от паводка, 14 раз. 4 апреля в селе Беломестное откачивали воду из затопленного подвала. 5 апреля в поселке Маслова Пристань затопило участок, воду с него откачивали с помощью пожарной автоцистерны.