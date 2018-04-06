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Участок трассы «Белгород — Комсомолец» очистили от последствий оползня
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Участок трассы «Белгород — Комсомолец» очистили от последствий оползня 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Белгородские полицейские отчитались о возобновлении нормального движения на трассе в районе Ботанического сада, где 5 апреля сошел оползень.
Днем участок трассы был покрыт комами земли вперемешку со снегом. Из-за активного таяния снега часть склона у дороги обрушилась прямо на проезжую часть. Участок огородили, а машины пропускали по свободной стороне дороги.
Движение восстановили к вечеру того же дня.
За сутки белгородские спасатели выезжали на помощь людям, пострадавшим от паводка, 14 раз. 4 апреля в селе Беломестное откачивали воду из затопленного подвала. 5 апреля в поселке Маслова Пристань затопило участок, воду с него откачивали с помощью пожарной автоцистерны.
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