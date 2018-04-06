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На новосибирских водоёмах треснул лёд
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На новосибирских водоёмах треснул лёд 

АиФ-Новосибирск 1 час назад
Фото: АиФ-Новосибирск
Как сообщает МЧС, практически на всех реках и водохранилище региона началось интенсивное разрушение льда. Он истончился, везде замечены трещины, изменилась и его структура.
На ближайшей неделе по ночам ожидаются минусовые температуры. Днем столбики термометров поднимаются до поюсовых отметок. Повсеместно на местных водоёмах стремительно разрушается лёд, поэтому выходить на него очень опасно. Буквально на днях ожидается, что вскроется река Иня, которая протекает на территории Мошковского, Тогучинского и Новосибирского районов.
«Сейчас именно на реке Иня процессы разрушения льда более заметны, в том числе, из-за повышения уровня воды, вызванного сбросами с Беловской ГЭС, — говорит начальник отдела мониторинга и прогнозирования Центра ГО и ЧС региона Петр Степанов. — Полноводность реки увеличивается, что вызывает и подъем льда, который под давлением воды начинает ломаться».
По данным гидрологов, в Новосибирской области вскрытие рек и ледоход начнется в середине апреля. Сейчас, чтобы избежать образования заторов, на реке Иня между населенным пунктом Мотково и станцией Паровозное в Мошковском районе ведутся подрывные работы.
Начиная с 10 апреля за участками реки, где могут образоваться заторы, будет организован мониторинг. Сведения об изменениях на реке в оперативном режиме будут поступать из единых дежурно-диспетчерских служб в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по Новосибирской области.
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