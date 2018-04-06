На Пермский край надвигается очередное арктическое вторжение

3 апреля в Прикамье пришла метеорологическая весна, среднесуточная температура перешла через 0°, началось активное таяние снега. За три дня высота снежного покрова в Перми сократилась на треть, с 61 до 40 см.

Пермские синоптики сообщили, что тёплая погода продлится в крае лишь до 10 апреля. Затем нас накроет очередная волна арктического циклона.

«Умеренно теплая погода с температурой около нормы или на 1-2° выше нее сохранится в Пермском крае до 10 апреля, — сообщил сайт ГИС-Центра ПГНИУ. — После этого, по расчетам Европейского центра среднесрочных прогнозов, ожидается серьезное арктическое вторжение. В этот период ночная температура может опуститься до -6… -12°, а дневная до 0°, снеготаяние приостановится».

6 апреля в Прикамье ожидается малооблачная погода с температурой воздуха +4… +9°, в Перми до +8°.

7 апреля ночь ожидается малооблачной, с минимальной температурой -1… -6°, днем потеплеет до +6… +11° по краю и до +9… +10° в Перми. Во второй половине дня с приближением холодного фронта с запада начнется увеличение облачности.

В ночь на 8 апреля ожидается мокрый снег (до 5 мм осадков), налипание мокрого снега при температуре близкой к 0°. Днем выпавший снег растает, температура воздуха в Перми повысится до +5° (по краю до +2… +7°). Погода будет преимущественно облачной.