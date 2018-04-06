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Дождливые и теплые выходные ожидают нижегородцев
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Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост
Обзор зарубежных СМИ: Зачем Россия «торопит» Крымский мост

Дождливые и теплые выходные ожидают нижегородцев 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
7 и 8 апреля в столице Приволжья будет в основном пасмурно, лишь на Пасху ненадолго выглянет солнце. Об этом сообщает Gismeteo.
Согласно прогнозам синоптиков, в субботу, 7 апреля, небо затянет тучами, весь день будет идти дождь. Температура воздуха составит +4°С, поднимется сильный ветер до 15 м/с.
В воскресенье, 8 апреля, ожидается переменная облачность, осадки сохранятся. Днем станет чуть теплее — столбики термометров поднимутся до +6°С, на небе покажется солнце. Правда, уже ночью температура воздуха упадет ниже нуля и составит -1°С. Ветер подует со скоростью 13 м/с.
Напомним, первый случай нападения клещей зафиксирован в Нижегородской области.
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