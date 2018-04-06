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Прогноз погоды. 

nn.ru 42 минуты назад
Фото: nn.ru
В пятницу, 6 апреля, вслед за спокойным солнечным утром придёт тёплый облачный день: температура повысится с +2°C до +7…+9°C, южный ветер усилится до 3 м/с, а к вечеру — до 5 м/с. После заката «посвежеет» до +3…+5°C, но из-за ветра будет казаться, что прохладнее. При этом ночью сильных заморозков не прогнозируется.
По народному календарю сегодня день Захария и Артемона: в этот день крестьяне очищали избы и дворы от нечисти, жгли костры за дворами. А у православных — Великая или Страшная Пятница, день самого строгого поста. Вечером Великой Пятницы принято ставить опару для пасхальных куличей, а печь их следует в субботу, как и красить яйца: считается, что пятничные куличи и яйца портятся быстро, а вот субботние хранятся долго.
В субботу, 7 апреля, ранним утром пройдёт дождик, а потом выглянет яркое солнце, и термометры покажут +2…+5°C. Но днём ожидания на приятное продолжение не оправдаются, хотя и потеплеет до +6°C. Ветер поменяется на западный и усилится до 6-7 м/с, а его порывы будут достигать 12-15 м/с. Плотные облака затянут небо, и снова заморосит дождь. К вечеру он прекратится, на термометрах +3°C, но сильный ветер буде значительно охлаждать воздух.
В этот день празднуется Благовещенье. Благовещение означает «благая» или «добрая» весть: в этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил ей о грядущем рождении Иисуса Христа — Сына Божьего и Спасителя мира. В народе верили, что на Благовещенье, которое знаменовало начало весны и нового сельскохозяйственного года, сам Господь благославляет землю и открывает её на плодородие.
А ещё 7 апреля отмечается знаменательная дата для всех пользователей русскоязычного интернета — День рождения Рунета (RuNet). 7 апреля 1994 года для России был зарегистрирован домен —.Ru — и внесён в международную базу данных национальных доменов верхнего уровня. Таким образом, Россия была официально признана государством, представленным в Интернете.
В воскресенье, 8 апреля, нас ждёт ветреное, но всё-таки солнечное утро, сообщает Погода. НН.ру, будет прохладненько — 0…+2°C. Днём ветер немного убавит силу, потеплеет до +6°C, переменная облачность сохранится. Вечером +2…+4°C, ветер юго-западный, около 4 м/с.
В этом году 8 апреля отмечается самый большой и светлый христианский праздник — Светлое Христово Воскресение, Пасха. Это самый древний и важный праздник богослужебного года. С самого раннего утра христиане вместо приветствия тепло поздравляют друг друга: Христос воскресе! — Воистину воскресе!
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