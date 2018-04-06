Ещё
В трех районах Ростовской области подтоплено шесть мостов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В трех районах Ростовской области подтоплено шесть мостов 

ТАСС 1 час назад
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 6 апреля. /ТАСС/. Шесть мостов подтоплено в трех районах Ростовской области, для жителей организовали пути объезда, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по региону.
"Остаются подтопленными шесть низководных мостов — в Тарасовском (1), Мартыновском (1), Миллеровском (4) районах. Во всех случаях имеются альтернативные пути объезда, жизнедеятельность населения не нарушена", — пояснили в пресс-службе.
По данным МЧС, дома не подтоплены, реки находятся в руслах с незначительным выливом на пойму.
"По данным Ростовского Гидрометцентра на 5-6 апреля ожидается повышение уровней воды с достижением неблагоприятных отметок в нижнем течении р. Чир (Обливский район) и на р. Большая (Тарасовский, Кашарский районы). По предварительным оценкам, повышенные уровни воды на реках области будут сохраняться до конца первой, начала второй декады апреля", — добавили в пресс-службе.
Как ранее сообщал ТАСС заместитель начальника ГУ МЧС России по региону Игорь Грамматин, около 1500 домов в 43 населенных пунктах Ростовской области могут попасть в зону подтопления в случае развития неблагоприятного прогноза — обильного таяния снега и подъема уровня рек.
ГУ МЧС по Ростовской области ведет мониторинг обстановки с помощью 52 гидропостов, организована работа оперативных групп, ежесуточный контроль уровней воды на реках области.
ТАСС: последние новости
В субботу в Москве будет облачно, воздух прогреется до 5 градусов тепла Движение по одному из четырех автозимников на Ямале ограничено Спасатели эвакуируют 10 рыбаков из акватории Ладожского озера
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая133
Россиянам посоветовали отказаться от доллара246
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова54
«Новичок» оказался родом из-под Саратова155
США отказались дружить с РФ353
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
02:58
Весна будет капризничать
Погода Статьи
05:07
Лукашенко вступился за украинца на «Евровидении»
В мире Статьи
00:46
«Новичок» оказался родом из-под Саратова
В мире
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
00:34
США анонсировали новые санкции
В мире Конфликты
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение