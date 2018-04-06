Из‑за резкого потепления жителям Московского региона советуют сменить пуховики на плащи

В пятницу в Московском регионе резко потеплеет до комфортных плюс 17 градусов, поэтому жителям стоит убрать подальше в шкаф пуховики, сменив их на плащи и кожаные куртки, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Instagram.

Синоптик отметил, что в течение дня в пятницу синоптическая ситуация в Московском регионе обусловится теплым сектором атлантического циклона, поэтому большую часть дня будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ожидается южных румбов со скоростью 4-9 метров в секунду.

«Температура воздуха, внимание: в столице сегодня столбики термометров повысятся до невероятных плюс 14-16 градусов, а в Подмосковье — от 12 до 17 градусов комфортнейшего тепла. Атмосферное давление будет падать и составит 743 миллиметра ртутного столба. Так что снимаем пуховики, одеваем плащи, кожаные куртки и так далее», — сказал Тишковец.