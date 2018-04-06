Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях погоды

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 и 7 апреля по области местами небольшие осадки в виде снега и мокрого

снега, в южных и центральных районах без осадков, ветер юго-западный,

юго-восточный 5-10 м/с. На дорогах региона снежный накат, гололедица. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин.

При ухудшении видимости из-за осадков и поземки водителям автотранспорта не следует развивать скорость

большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Соблюдайте

дистанцию, проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных

переходах. Туристическим группам рекомендуется воздержаться от выхода в горы в условиях высокой лавинной опасности.

Если возникает угроза вашей

жизни либо вы стали свидетелем происшествия, звоните по телефону