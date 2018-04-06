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Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях погоды
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Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях погоды 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6  и 7 апреля по области местами небольшие осадки в виде снега и мокрого
снега, в южных и центральных районах без осадков, ветер юго-западный,
юго-восточный 5-10 м/с. На дорогах региона снежный накат, гололедица. В горах Восточного Саяна и Южного Прибайкалья возможен сход снежных лавин.
При ухудшении видимости из-за  осадков и поземки водителям автотранспорта не следует развивать скорость
большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Соблюдайте
дистанцию, проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных
переходах. Туристическим группам рекомендуется воздержаться от выхода в  горы в условиях высокой лавинной опасности.
Если возникает угроза вашей
жизни либо вы стали свидетелем происшествия, звоните по телефону
пожарно-спасательной службы МЧС России — 101.
Хот: последние новости
Предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях погоды Усиление ветра, снег и поземки ожидаются на территории Иркутской области в ряде районов В Иркутске следователями проводится доследственная проверка по факту халатности
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