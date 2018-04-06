На пасхальные выходные синоптики обещают жителям Кубани солнечную погоду 

Краснодар. 6 апр. — Новая Кубань. В Краснодарском крае наконец-то ожидаются выходные без дождей. По данным синоптиков, в пятницу, субботу и воскресенье в регионе будет солнечно, днем температура воздуха прогреется до +20°С. Ночью отметки термометров опустятся до 7-8°С тепла. На Черноморском побережье также без осадков. В Сочи, Геленджике, Туапсе, Новороссийске днем температура воздуха будет колебаться от +18°С до +20°С. Ночью похолодает до +13°С. Незначительно погода «испортится» к концу следующей недели. С 12 и 13 апреля на Кубани возможны небольшие дожди, температура воздуха упадет до +15°С. Напомним, на предстоящих выходных в Краснодарском крае, как и во всей России, будут отмечать главный христианский праздник — Пасху.
*На Кубани пасхальные службы пройдут в 500 храмах