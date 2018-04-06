Приглашаем участников на тесты перед «Золото Кагана» 

tn":"*s"}"> В Астраханскую область пришли весенние шквалистые ветра, вслед за которыми обычно начинается настоящая жара. По прогнозам синоптиков, 11 апреля, в день проведения официальной тренировки перед стартом ралли-рейда «Золото Кагана — 2018», в регионе ожидается температура не ниже +18. Однако всё тот же ветер заставил организаторов гонки поменять место проведения тренировки, передвинув его в район посёлка Полынный. Причина — осадки в виде мусора, принесённого с территории близлежащего полигона ТКО, безнадёжно испортившие живописный степной ландшафт. И хотя власти Наримановского района уже были готовы вывести на уборку территории спецтехнику, организаторы решили не рисковать. Новое место тренировки ничем не уступает, а моментами даже превосходит прежнее. Теперь трасса представляет собой два кольца по 60 и 20 км. Первая половина дистанции каждого из колец — это внедорожное, песчаное покрытие с волнами 1 и 2. Вторая половина — твёрдое покрытие, идеальное для тестирования подвески и мотора. Ну а где-то посередине участников тренировки ждут шикарные песочницы, в которых если и не закопаешься, то получишь истинное удовольствие от эффекта пустыни в миниатюре. Ну и несомненный плюс для прессы и гостевой аудитории — роскошная зрительская зона на возвышении, с которой практически вся трасса как на ладони. Координаты бивака официальной тренировки ралли-рейда «Золото Кагана — 2018»: N46°22,949 E47°48,137