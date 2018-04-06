Весна будет капризничать

Всю следующую неделю дневная температура в Москве будет превышать 10-градусную отметку — в понедельник даже ожидается +17°С. Однако не время расслабляться, даже если очень хочется: погода ожидается капризной, а атмосферное давление будет превышать норму. Добавят масла в огонь порывистый ветер и временные заморозки.

Пятница в Москве начнется небольшими дождями и мокрым снегом. Об этом «Газете.Ru» сообщили в центре «Фобос». Ночная температура составила +1…+3°С. Ее сопровождал порывистый северо-западный ветер 6-11 м/с.

Ко второй половине дня неприятное напоминание о зиме закончится. Даже легкие осадки в виде дождя не смогут ограничить дневной прогрев — днем в столице ожидается +13…+15°С.

Синоптики прогнозируют облачную погоду и юго-западный ветер 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.

Субботу столичный регион проведет в зоне кратковременных дождей и холодных, порывистых северных ветров. Кроме того, 8 апреля повысится атмосферное давление — оно составит 754 мм рт. ст.

Ночью в Москве будет облачно, временами пройдет небольшой дождь — температура воздуха составит 0…+2°С. Днем столбики термометров поднимутся до +7…+9°С, а по области — до +5…+10°С. Все это в сопровождении порывистого северо-западного ветра 5-10 м/с.

С потеплением любому захочется посмотреть, что происходит в городе. 7—8 апреля в малом зале центра дизайна «Artplay» пройдет маркет «4 сезона». На нем — домашнее печенье и мармелад, бездрожжевая эко-выпечка и нежные медовые муссы. Помимо еды, на ярмарке можно будет найти аксессуары, косметику, парфюмерию и натуральные свечи ручной работы. Также напоминаем, что в пасхальную ночь с 7 на 8 апреля МЦК будет работать до двух часов ночи.

В воскресенье благодаря западному антициклону погода возьмет курс на постепенное улучшение — столбики термометров вновь преодолеют 10-градусную планку. Ночью 8 апреля ожидается переменная облачность — без осадков. Температура воздуха составит -3…+2°С градусов. Днем она поднимается до +8…+13°С. Синоптики также прогнозируют юго-западный ветер 5-10 м/с и атмосферное давление 757 мм рт. ст.

Такая теплая погода идеально подойдет для того, чтобы оценить, как Москва преобразилась на Пасху. В этом году с 7 по 15 апреля проходит благотворительный фестиваль «Пасхальный дар».

На Манежной площади оцените игру актеров столичных и региональных театров — они примут участие в спектаклях по мотивам классических произведений. Если вместе с вами на прогулке будут дети, направляйтесь на Тверскую площадь — там каждый день фестиваля будет идти веселая охота за пасхальными яйцами. Проведут ее костюмированные персонажи.

Начало следующей недели порадует москвичей относительно малооблачной, сухой и теплой погодой. Ночью 9 апреля будет без осадков — температура воздуха составит +2…+7°С. Днем столбики термометров поднимутся до +12…+17°С. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферный фон — 750 мм рт. ст.

В самый теплый день советуем проверить, как столичные парки пережили зиму. Прогуляйтесь — можно выбрать благородный Парк Горького, благородное Кусково, старомодный Измайловский с его духом 60-х или глухой Лосиный остров, где вы вообще забудете о том, что вы в Москве.

Во вторник атмосферное давление сохранится выше климатической нормы, однако северные ветра принесут в столичный регион прохладный воздух. Синоптики не исключают ночные заморозки.

10 апреля обойдется без существенных осадков — в Москве будет переменная облачность. Температура воздуха ночью составит -2…+3°С, а днем +5…+10°С. Ветер северный 3-8 м/с. Атмосферное давление — 750 мм рт. ст.

11 апреля ожидается высокое атмосферное давление — 756 мм рт. ст., что на несколько миллиметров выше климатической нормы. Ночью синоптики прогнозируют небольшие заморозки.

В целом в среду будет облачно с прояснениями — осадков не ожидается. Ночная температура составит -1…+4°С, а днем она поднимется до +7…+12°С. Ветер восточный 3-8 м/с. Похоже, к этому времени во всех офисах Москвы уже окончательно перестанут жаловаться на погоду.

В четверг атмосферное давление в столичном регионе немного понизится, однако все равно останется выше нормы — 753 мм рт. ст. Погоду по-прежнему будет определять антициклон. В Москве осадков не ожидается — на улицах города будет облачно с прояснениями. 12 апреля ночная температура составит -1…+4°С, дневная — +7…+12°С. Ветер прогнозируется восточный 5-10 м/с.

В пятницу с запада к столице приблизится холодный атмосферный фронт — он увеличит число облаков на небосводе. Погода ожидается облачной, без существенных осадков. Температура ночью составит -1…+4°С, а днем поднимется до +7…+12°С. Ветер юго-восточный 2-7 м/с. Атмосферный фон — 746 мм рт. ст.

На этой умеренно радостной ноте — все-таки уже хочется настоящего тепла без этой всей переменной облачности и порывистых ветров — можно и построить планы на выходные. Для пикников с шашлыками еще рановато, так что вот вам тортик. Мы пережили эту зиму не хуже столичных парков — и заслужили вознаграждение. А худеть начнем на следующей неделе.