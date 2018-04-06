Правило «теплой пятидневки»: в курганской мэрии рассказали, когда отключат отопление

Кургане началась подготовка к новому отопительному сезону. Первое заседание состоялось 5 апреля под председательством директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства городской администрации Александра Гонцова.

До 20 апреля управляющие компании должны подготовить графики проведения гидравлических испытаний и летних ремонтов внутридомовых и подводящих систем. Также УК и ресурсоснабжающие организации назначат ответственных за подготовку к новому отопительному сезону, сообщает пресс-служба администрации Кургана.

Если при проведении гидравлических испытаний не произойдут прорывы, летние отключения воды продлятся не больше 14 дней. Если же проблемы возникнут, сроки отключения горячего водоснабжения могут увеличиться.

— Дата окончания отопительного сезона определится по результатам мониторинга среднесуточной температуры воздуха. Отключение отопления будет произведено после так называемой «теплой пятидневки» — периода, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха не опускается ниже плюс 8 градусов по шкале Цельсия, — напомнил Александр Гонцов.

Если температура в квартирах жильцам кажется слишком высокой, они могут обратиться в управляющую компанию, которая решит вопрос с регулировкой отопления. Если в квартире установлена система радиаторов с регулировкой подачи горячей воды, жильцы могут решить данный вопрос самостоятельно, прикрыв подачу воды в радиатор.