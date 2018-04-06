Ещё
Правило «теплой пятидневки»: в курганской мэрии рассказали, когда отключат отопление
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правило «теплой пятидневки»: в курганской мэрии рассказали, когда отключат отопление 

45.ru 1 час назад
Фото: 45.ru
В Кургане началась подготовка к новому отопительному сезону. Первое заседание состоялось 5 апреля под председательством директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства городской администрации Александра Гонцова.
До 20 апреля управляющие компании должны подготовить графики проведения гидравлических испытаний и летних ремонтов внутридомовых и подводящих систем. Также УК и ресурсоснабжающие организации назначат ответственных за подготовку к новому отопительному сезону, сообщает пресс-служба администрации Кургана.
Если при проведении гидравлических испытаний не произойдут прорывы, летние отключения воды продлятся не больше 14 дней. Если же проблемы возникнут, сроки отключения горячего водоснабжения могут увеличиться.
— Дата окончания отопительного сезона определится по результатам мониторинга среднесуточной температуры воздуха. Отключение отопления будет произведено после так называемой «теплой пятидневки» — периода, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха не опускается ниже плюс 8 градусов по шкале Цельсия, — напомнил Александр Гонцов.
Если температура в квартирах жильцам кажется слишком высокой, они могут обратиться в управляющую компанию, которая решит вопрос с регулировкой отопления. Если в квартире установлена система радиаторов с регулировкой подачи горячей воды, жильцы могут решить данный вопрос самостоятельно, прикрыв подачу воды в радиатор.
45.ru: последние новости
Вода вышла на лед рек Тобол, Уй и Исеть, на Миассе — ледостав Аман Тулеев заявил о своей отставке с поста губернатора Кемеровской области Губернатор Кемеровской области обратился к Путину с заявление об отставке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Россия готовит сенсацию к 9 мая135
Россиянам посоветовали отказаться от доллара245
Утешивший Зудину Машков заменил Табакова56
«Новичок» оказался родом из-под Саратова159
США отказались дружить с РФ356
Видео
Трамп выкинул листок с речью во время выступления
В мире
Спасение парней из-под поезда попало на видео
Происшествия
Маленький певец из магазина набирает популярность
Интернет
31:32
Россиянам посоветовали отказаться от доллара
Экономика Рынки
02:58
Весна будет капризничать
Погода Статьи
05:07
Лукашенко вступился за украинца на «Евровидении»
В мире Статьи
00:46
«Новичок» оказался родом из-под Саратова
В мире
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
00:34
США анонсировали новые санкции
В мире Конфликты
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение