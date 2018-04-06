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На Пасху в Волгограде установится теплая погода до +13ºС и выше
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На Пасху в Волгограде установится теплая погода до +13ºС и выше 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
Теплая погода установится в Волгограде 8 апреля.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ЦГМС, в день Пасхи температура воздуха ночью составит +2…+7°С, а днем +11… +16ºС. Ветер прогнозируется северный 5-10м/с. День пройдет без осадков.
Перед Пасхой, 7 апреля, в некоторых районах региона возможен кратковременный дождь. Ветер прогнозируется южный, юго-западный 6-11м/с. Температура воздуха ночью составит +1…+6°С, днем +12… +17ºС. В пятницу, 6 апреля, утром местами возможен туман. Ветер будет северо-восточный и восточный 5-10м/с. Ночью похолодает до -2… +3ºС, а днем потеплеет до+10…+15ºС.
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