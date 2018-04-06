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Все зимники на Ямале могут закрыть уже 20 апреля
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Все зимники на Ямале могут закрыть уже 20 апреля 

Красный Север 49 минут назад
Фото: Красный Север
После 10 апреля со стороны ХМАО окончательно закрывается автозимник «Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги».
Из-за этого и ямальская сторона перекроет участок протяженностью 57 километров от поселка Азовы до границ автономного округа.
Таким образом, станет невозможно доехать по этой временной дороге до Югры на законных основаниях.
Об этом на брифинге для журналистов рассказал инженер отдела содержания и ремонта автодорог ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» Владимир Щепин.
— Югорчане нас предупредили, что с 10 по 20 апреля перестанут содержать свою часть зимника до нового сезона, так как в их регионе значительно потеплело. Соответственно, и нам приходится принимать меры, — отметил он.
Пока, по его словам, ямальские зимники работают в обычном режиме. Но если температура воздуха на солнце поднимется выше 10 градусов по Цельсию, то появятся ограничения. С 8 до 20 часов будет разрешен проезд автомобилям массой не более 3,5 тонн. А с вечера до утра можно двигаться любым машинам массой до 30 тонн.
Владимир Щепин призвал водителей быть внимательными на сезонных трассах и соблюдать скоростной режим, так как весной на дороге ям и выбоин больше.
— По контрактам закрытие зимних дорог намечено на 30 апреля, но обычно на практике это происходит раньше. Возможно, закроем 20 апреля — всё будет зависеть от погоды, — подчеркнул специалист.
В свою очередь представитель АО «Ямалавтодор» Павел Минеев призвал водителей грузовиков не прятаться ночью за КПП, чтобы днем, когда запрещен проезд, продолжать движение.
— Разбивая тяжелой машиной подтаявший снег, вы усложняете проезд легковому транспорту. Нам необходимо продержать дорогу до окончания зимнего периода, она предназначена, прежде всего, для жителей отдаленных поселков, которым необходима эта артерия для связи с городом, — заметил он.
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