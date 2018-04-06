Во Фроловский район Волгоградской области направили еще 80 спасателей

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», группировку сотрудников МЧС усилили еще в четверг, 5 апреля. Спасатели заняты откачкой воды из домов и освобождением рек от ледяной корки. Пока на реках Дон , Хопер и Медведица держится ледостав.

Отмечается, что спасатели будут работать совместно с главами муниципалитетов.

Добавим, что по данным местного ЦГМС, 6-8 апреля ожидается повышение уровней воды в притоках таких рек, как Хопер и Медведица в северных, северо-западных районах региона с достижением неблагоприятных, местами опасных отметок. «На реке Бузулук уровень воды сохранится в пределах и выше опасной отметки», — заявили в ГУ МЧС со ссылкой на ЦГМС.