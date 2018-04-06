Спасатели предупредили о сложной обстановке на Ладоге

Из-за переменчивой погоды видимость на озере будет крайне слабой.

Сотрудники Питкярантского инспекторского участка ГИМС предупреждают о том, что в ближайшие выходные дни на Ладожском озере будут продолжаться резкие погодные изменения. Снежные циклоны с дождем будут усиливаться порывистым ветром, доходящим до 15 м/с. Это приведет к ограничению видимости. Есть вероятность отрыва ледовых полей.

Инспекторы попросили любителей зимней рыбалки, а также туристов быть предельно внимательными.

Необходимо помнить, Ваш мобильный телефон должен быть полностью заряжен. При необходимости звоните на номер 101. Ваши родные и близкие должны быть поставлены в известность, в каком районе Вы будете находиться,

— напомнили в ГИМС.