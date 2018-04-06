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Спасатели предупредили о сложной обстановке на Ладоге
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Спасатели предупредили о сложной обстановке на Ладоге 

Карельские вести 54 минуты назад
Из-за переменчивой погоды видимость на озере будет крайне слабой.
Сотрудники Питкярантского инспекторского участка ГИМС предупреждают о том, что в ближайшие выходные дни на Ладожском озере будут продолжаться резкие погодные изменения. Снежные циклоны с дождем будут усиливаться порывистым ветром, доходящим до 15 м/с. Это приведет к ограничению видимости. Есть вероятность отрыва ледовых полей.
Инспекторы попросили любителей зимней рыбалки, а также туристов быть предельно внимательными.
Необходимо помнить, Ваш мобильный телефон должен быть полностью заряжен. При необходимости звоните на номер 101. Ваши родные и близкие должны быть поставлены в известность, в каком районе Вы будете находиться,
— напомнили в ГИМС.
По материалам: ptzgovorit.ru
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