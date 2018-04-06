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Ямальские спасатели эвакуировали с зимника незадачливых путников
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Ямальские спасатели эвакуировали с зимника незадачливых путников 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Спасатели «Ямалспаса» провели на реке Собь операцию по поиску и эвакуации людей, машина которых застряла в снежном заносе. Пострадавшие были обнаружены, два человека эвакуированы в Салехард.
Специалисты напоминают: на Ямале приходит весна. Погода в эти дни обещает быть очень переменчивой. Перед выездом на зимние дороги необходимо сверяться с прогнозом, обязательно оборудовать автомобиль в соответствии с погодными условиями, строго следовать установленному режиму передвижения по дороге. С собой нужно иметь запас продуктов и питья, теплую одежду, топливо.
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