Туманные горы Имэншань

Линьи /Шаньдун/, 5 апреля / Синьхуа / — После дождей горы Имэншань в провинции Шаньдун /Восточный Китай/ окутались туманом, и туристы, шагающие по канатному мосту между скалами, словно идут по облакам. (Синьхуа / У Цзицюань)

Линьи /Шаньдун/, 5 апреля /Синьхуа/ — После дождей горы Имэншань в провинции Шаньдун /Восточный Китай/ окутались туманом, и туристы, шагающие по канатному мосту между скалами, словно идут по облакам. (Синьхуа / У Цзицюань)

Линьи /Шаньдун/, 5 апреля /Синьхуа/ — После дождей горы Имэншань в провинции Шаньдун /Восточный Китай/ окутались туманом, и туристы, шагающие по канатному мосту между скалами, словно идут по облакам. (Синьхуа / У Цзицюань)