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Туманные горы Имэншань
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Туманные горы Имэншань 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Линьи /Шаньдун/, 5 апреля /Синьхуа/ — После дождей горы Имэншань в провинции Шаньдун /Восточный Китай/ окутались туманом, и туристы, шагающие по канатному мосту между скалами, словно идут по облакам. (Синьхуа / У Цзицюань)
Линьи /Шаньдун/, 5 апреля /Синьхуа/ — После дождей горы Имэншань в провинции Шаньдун /Восточный Китай/ окутались туманом, и туристы, шагающие по канатному мосту между скалами, словно идут по облакам. (Синьхуа / У Цзицюань)
Линьи /Шаньдун/, 5 апреля /Синьхуа/ — После дождей горы Имэншань в провинции Шаньдун /Восточный Китай/ окутались туманом, и туристы, шагающие по канатному мосту между скалами, словно идут по облакам. (Синьхуа / У Цзицюань)
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