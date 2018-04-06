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Стало известно, когда во Владивостоке прекратится снег
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Стало известно, когда во Владивостоке прекратится снег 

Primpress 38 минут назад
Фото: Primpress
Снег во Владивостоке, начавшийся накануне, 5 апреля, прекратится сегодня во второй половине дня. Согласно прогнозам синоптиков произойдет это в 15 часов, сообщает PRIMPRESS.
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