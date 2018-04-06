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По статистике плохая погода на Пасху бывает крайне редко
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По статистике плохая погода на Пасху бывает крайне редко 

Eva.ru 21 минуту назад
Фото: Eva.ru
Довольно удивительно и, кажется, необъяснимо, но каждый раз на Пасху погода старается вести себя хорошо. Безусловно, в истории была и снежная Пасха, и дождливая, но этих случаев было очень мало. По статистическим данным, только в 30% случаев в этот светлый праздник бывает плохая погода.
Пасха — праздник переходящий, и дата его рассчитывается по астрономическому календарю. Мы можем узнать, какого числа будет Пасха через год, через два, через десять лет, но погоду в силу её независимости от человека мы сможем узнать только за неделю до события, и то, не всегда этот прогноз бывает точным. Но в 70% случаев именно на Пасху погода не капризничает и дарит людям тепло и солнце. К примеру, в прошлом году жители столицы угощали друг друга яйцами и обменивались куличами в ясную погоду, а за окном было +7. В 2016 году погода сделала отличный подарок, согрев население 17-градусным теплом. 2015 год ушел недалеко — 15 градусов тепла, а в 2014 вообще лето началось раньше времени — 20 апреля люди могли смело гулять в легкой одежде под солнцем, согревшим воздух до 20 градусов.
Пользователи рунета делятся подготовкой к празднику, который уже на носу. Они публикуют интересные идеи для Пасхи, показывая необычные способы украшения яиц и куличей. Из года в год люди радуются светлому празднику, доставая из ящика красители и наклейки, чтобы сделать приятно своим близким и родным.
Неизменное тепло в Пасху — это действительно замечательный факт, который сложно поддается объяснению. В этом году, кстати, погода не будет изменять своей традиции. К концу недели обещают потепление — в столицу прибудет майское тепло.
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