«Адский водоем», или странное кипящее озеро в Доминике

В Карибском море располагаются две страны с очень похожими названиями — Доминиканская Республика и Содружество Доминика, которые очень часто путают между собой туристы. Кипящее озеро, именуемое Бойлинг, разместилось как раз в последнем государстве — компактном острове, располагающемся в гряде Малых Алеутских островов. Множество путешественников хотят увидеть вживую бурлящее озеро, для чего им следует отправиться в Доминику . Здесь располагается Бойлинг, где температура воды на некоторых участках может достигать показателя в 90 градусов Цельсия. При такой температуре визуально может казаться, что озеро фактически начинает закипать.

Озеро имеет статус второго по величине непосредственно среди имеющихся на Земле горячих водоемов, а в длину и ширину оно имеет 60 метров. Вода достигает высоких температур буквально за несколько минут, что наблюдается вследствие выбросов потоков горячего воздуха. Также вода Бойлинга в состоянии иметь температуру до 10 градусов, что зависит прежде всего от погоды и сезона, например, в дождливые периоды здесь довольно прохладно.

Купаться в водоеме строго запрещается, поскольку можно наткнуться на потоки кипящей воды и даже лавы. Путешественникам не советуют приходить в это место поодиночке, поскольку озеро скрывается среди гор, а над водами сгущается пар, которых содержит большое количество серы. Впервые озеро Бойлинг упоминается в 1870 году, а спустя 5 лет научные работники провели первые исследования. Повышение температуры воды здесь происходит из-за затопленной трещины в коре Земли, чей уровень активности периодически меняется.]]>